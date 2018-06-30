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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

Terör örgütüne üye olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.A'yı Avşa Adası'nda yakaladı.

M.A, sorgulanmak üzere İl Jandarma komutanlığına getirildi.

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Balıkesir FETÖ

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