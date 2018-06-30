Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.A'yı Avşa Adası'nda yakaladı.

M.A, sorgulanmak üzere İl Jandarma komutanlığına getirildi.

