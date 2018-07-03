Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı illerde yürütülen soruşturmalar çerçevesinde haklarında yakalama kararları bulunan, örgütün "Adana kadın yapılanması sorumlusu" ile "Aydın kadın yapılanması sohbet hocası"nın da bulunduğu 6 şüphelinin Balıkesir'deki hücre evlerinde saklandıkları bilgisi üzerine harekete geçti.
Balıkesir kent merkezinde 5, Bandırma ve Bigadiç ilçelerinde 2 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ünün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlendi.
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