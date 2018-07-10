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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:27 | Son Güncelleme

Hakkında yakalama kararı bulunan bir zanlı gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Konya 2. Sulh Hakimliğinin arama kararı çerçevesinde, M.G'nin Burhaniye ilçesi Şarköy Mahallesi'ndeki evinde arama gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerin ardından Konya TEM Şube Müdürlüğüne ekiplerine teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye FETÖ PDY

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