Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u başkasına ait hat üzerinden kullandığı ve sosyal medya hesabından örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen N.K. adlı kadın yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

