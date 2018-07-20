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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:17 | Son Güncelleme

Gönen ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kadın yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u başkasına ait hat üzerinden kullandığı ve sosyal medya hesabından örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen N.K. adlı kadın yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ/PDY operasyon

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