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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

Açığa alınan bir astsubay, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve açığa alındığı belirtilen astsubay tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay S.S'nin bulunduğu yeri belirledi.

Zanlı, kentteki bir noterde işlem yaptırmak istediği sırada gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ PDY tutuklama

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