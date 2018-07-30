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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyeliği suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda terör örgütü üyeliği suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan M.H.Ş. ve Z.A. Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde, M.Ö. Dursunbey ilçesi Yukarımusalar Mahallesi'nde, Ş.Ö. ise Gönen ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde yakalandı.

M.Ö'nün evinde yapılan aramada 2 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ/PDY Jandarma operasyon

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