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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:17 | Son Güncelleme

Örgüt üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Mersin'de gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan N.D. Mersin'de yakalandı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve örgüte ait dershanelerde çalıştığı öne sürülen zanlı, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınmasının ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Balıkesir Bigadiç tutuklama

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