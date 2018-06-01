Balıkesir'de haşereyle mücadele

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizm yoğunluğunun yaşanacağı Ayvalık, Altınoluk, Akçay, Güre, Ören, Erdek gibi merkezler başta olmak üzere il genelinde, 170 kişilik ekiple havadan, karadan ve sudan haşerelere karşı mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun da katıldığı bir organizasyonla haşere mücadele yöntemleri anlatıldı.

Altınoluk kordonunda gerçekleşen etkinlikte, çalışmalar ve ekipman hakkında bilgi veren Kafaoğlu, 20 ilçede haşereyle mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmalarında, havada biocopterle, karada ve suda 66 farklı araç kullandıklarını ifade eden Kafaoğlu, "Sazlık ve bataklık alanlarda, hem karada hem de suda hareket özelliğine sahip amfibik arazi aracı, Edremit Dalyan bölgesinde, Ayvalık ve Erdek Düzler sahil bölgesinde ise yaz sezonu boyunca biocopter kullanılarak mücadeleye yürütülecek." dedi.

Kafaoğlu, birçok hastalığın önlenmesinin temelinde, vektörlerin, kaynağında kontrol altına alınması ve etkin mücadele yöntemlerinin uygulanmasının çok önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: