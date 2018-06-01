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Balıkesir'de haşereyle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 12:55 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, turizm yoğunluğunun yaşanacağı bölgeler başta olmak üzere il genelinde, 170 kişilik ekiple, haşereyle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı - Ekipler, biocopter ve 66 araçla havada, karada ve suda çalışma yapacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizm yoğunluğunun yaşanacağı Ayvalık, Altınoluk, Akçay, Güre, Ören, Erdek gibi merkezler başta olmak üzere il genelinde, 170 kişilik ekiple havadan, karadan ve sudan haşerelere karşı mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun da katıldığı bir organizasyonla haşere mücadele yöntemleri anlatıldı.

Altınoluk kordonunda gerçekleşen etkinlikte, çalışmalar ve ekipman hakkında bilgi veren Kafaoğlu, 20 ilçede haşereyle mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmalarında, havada biocopterle, karada ve suda 66 farklı araç kullandıklarını ifade eden Kafaoğlu, "Sazlık ve bataklık alanlarda, hem karada hem de suda hareket özelliğine sahip amfibik arazi aracı, Edremit Dalyan bölgesinde, Ayvalık ve Erdek Düzler sahil bölgesinde ise yaz sezonu boyunca biocopter kullanılarak mücadeleye yürütülecek." dedi.

Kafaoğlu, birçok hastalığın önlenmesinin temelinde, vektörlerin, kaynağında kontrol altına alınması ve etkin mücadele yöntemlerinin uygulanmasının çok önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından eğitim almış 170 sertifikalı personel tarafından haşere mücadelesi yürütülüyor. Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı ve vatandaşlarımızın yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla, kış sezonu boyunca kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarında yapılan sıcak sislemeler, tespit edilen diğer kaynakların pasifize edilmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte larva mücadelesi, önemli bir hassasiyet ve özveriyle sürdürülüyor. İlaçlamaların etkin, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan kimyasallar kullanılıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit haşere savaş

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