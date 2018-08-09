Balıkesir'de hastane inşaatında yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devlet hastanesinin inşaat halindeki ek binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Devlet Hastanesinin ek bina inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın binada hasara yol açtı.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Muzaffer Şenveli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ek binanın dış cephesinde çıktığını söyledi.

Şenveli, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ek binada 12 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi, 5 yataklı kardiyovasküler cerrahi bakım ünitesi ve anjiyo ünitesi ile merkezi sterilizasyon ünitesi bulunacağı ve bu yıl hizmete alınmasının planlandığı öğrenildi.

