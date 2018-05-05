Balıkesir'de Hıdırellez heyecanı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hıdırellez dolayısıyla bölge halkı Edremit Çayı kenarına akın etti.
Çay kenarında toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan bölge sakini, taş ve odun parçalarıyla dileklerini simgeleyen figürler yaptı, Bazıları ise kağıt parçalarına yazdıkları dileklerini taşa sarıp Edremit Çayı'na bıraktı.
Çay kenarına dilek tutmak için gelen Emine Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllardan kalan gelenekleri sürdürdükleri için mutlu olduğunu söyledi.
Bu geleneklerin eskisi kadar ilgi görmediğini dile getiren Varol, ''Artık gelenek olmuş. İnsanlar geliyorlar, dileklerini diliyorlar. Önümüzdeki yıllar için umutlarını dile getiriyorlar. Umarım herkesin gönlündeki kabul olur. Allah kabul etsin." diye konuştu.
Etkinliğe katılanlardan Merve Tosun da Hıdırellez'i kutlamak, dileklerini suya bırakmak için Edremit Çayı kenarına geldiğini, Allah'tan sağlık, huzur ve mutluluk dilediğini belirtti.
Ortaokul öğrencisi Büşra Tosun ise cep telefonu ve takdir alma dilediğini çaya bıraktığını ifade etti.
Nihal Dedeoğlu da dilek tutup dereye taş attığını belirterek, "Bugün Hıdırellez'i kutlamaya geldik. Dileklerimizi suya bıraktık. İlk önce Allah'tan sağlık, huzur, mutluluk diledim. Şu an askerde olan nişanlımla birlikte inşallah güzel bir evliliğim olur. Onu çok seviyorum. Bütün dualarım nişanlımla birlikte." dedi.
Araştırmacı Mehmet Uçar da 35-40 yıl önce çok daha fazla sayıda insanın katıldığı Hıdırellez kutlamalarının yaşatılması gereken bir gelenek olduğunu söyledi.
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