HABER

Balıkesir'de Hıdırellez heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:57 | Son Güncelleme

Edremit Çayı kıyısına akın eden çok sayıda kişi dileklerini kağıtlara yazıp taşa sararak suya attı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hıdırellez dolayısıyla bölge halkı Edremit Çayı kenarına akın etti.

Çay kenarında toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan bölge sakini, taş ve odun parçalarıyla dileklerini simgeleyen figürler yaptı, Bazıları ise kağıt parçalarına yazdıkları dileklerini taşa sarıp Edremit Çayı'na bıraktı.

Çay kenarına dilek tutmak için gelen Emine Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllardan kalan gelenekleri sürdürdükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Bu geleneklerin eskisi kadar ilgi görmediğini dile getiren Varol, ''Artık gelenek olmuş. İnsanlar geliyorlar, dileklerini diliyorlar. Önümüzdeki yıllar için umutlarını dile getiriyorlar. Umarım herkesin gönlündeki kabul olur. Allah kabul etsin." diye konuştu.

Etkinliğe katılanlardan Merve Tosun da Hıdırellez'i kutlamak, dileklerini suya bırakmak için Edremit Çayı kenarına geldiğini, Allah'tan sağlık, huzur ve mutluluk dilediğini belirtti.

Ortaokul öğrencisi Büşra Tosun ise cep telefonu ve takdir alma dilediğini çaya bıraktığını ifade etti.

Nihal Dedeoğlu da dilek tutup dereye taş attığını belirterek, "Bugün Hıdırellez'i kutlamaya geldik. Dileklerimizi suya bıraktık. İlk önce Allah'tan sağlık, huzur, mutluluk diledim. Şu an askerde olan nişanlımla birlikte inşallah güzel bir evliliğim olur. Onu çok seviyorum. Bütün dualarım nişanlımla birlikte." dedi.

Araştırmacı Mehmet Uçar da 35-40 yıl önce çok daha fazla sayıda insanın katıldığı Hıdırellez kutlamalarının yaşatılması gereken bir gelenek olduğunu söyledi.

Afrin'de hain tuzak: Bir asker şehitAfrin'de hain tuzak: Bir asker şehit
Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!
Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit Hıdrellez kutlama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.