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Balıkesir’de hükümlüler topluma kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırma yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin çalıştırılmalarını esas alan işbirliği protokolü imzalandı.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek tarafından imzalanan işbirliği protokolünden 600 hükümlü yararlanacak.

Balıkesir’de hükümlüler topluma kazandırılacak

Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırma yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin çalıştırılmalarını esas alan işbirliği protokolü imzalandı.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek tarafından imzalanan işbirliği protokolünden 600 hükümlü yararlanacak. İmzalanan protokol ile çalışacak 600 hükümlü Balıkesir Valiliğine bağlı tüm merkez ve ilçelerdeki kurum ve kuruluşlarda ücretsiz olarak çalıştırılacak.

“Hükümlüler kamuya yararlı işlerde çalışacak”
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek protokol ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "İşbirliği protokolü ile hükümlülerin cezalarının bir bölümünü kamu kurumlarında ve kamu yararına olan işlerde çalışarak tamamlamalarına imkan sağlanmış olacaktır. İşbirliği protokolünün gerçeklemesinde katkıları nedeniyle Valimiz Ersin Yazıcı’ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
İmzalanan protokol hakkında açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı ise, "Bu işbirliği protokolü sayesinde yaklaşık 600 hükümlüyü kamu yararına işlerde çalıştırma şansına sahip olacağız. Balıkesir’de denetimli serbestlikle alakalı çalışmaları başsavcılığımızla beraber aktif hale getiriyoruz. Başsavcılık ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yapacağı tasnife göre hükümlülerimizi, sosyal hayata adapte etmek ve sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine hazırlamak için kamu kurum ve kuruluşlarımızda ihtiyaç ve uygunluk durumuna göre çalıştıracağız. Bu mekanizma Türk idari ve adli yapısı arasında hukuk literatüründe yer alan sistem. Bununla ilgili prosedürler, şartlar mevzuatta yer almış durumda. Bu sistem karşılıklı protokol çerçevesinde yerine getiriliyor. İşbirliğinin temel amacı hükümlülerin cezalarının bir bölümünü kamu yararı taşıyan işlerde çalışarak ödemeleri ve böylelikle yeniden hayata tutunmaları, üreten, ülkesine fayda sağlayan birer birey olmalarına katkı sağlamaktır" şeklinde konuştu.

“Hukuki, mesleki, ahlaki ve psikososyal destek alacaklar”
İmzalanan Denetimli Serbestlik Protokolü sayesinde hükümlülerin sosyalleşme ihtiyacının giderildiğini ifade eden Vali Yazıcı, "İşbirliği protokolü, hükümlülerin Balıkesir Valiliğine bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yetkili ve sorumlu olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği sayesinde de hukuki, mesleki, ahlaki ve psikososyal destek almaları sağlanmaktadır" dedi.

Balıkesir’de hükümlüler topluma kazandırılacak

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