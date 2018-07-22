Balıkesir'de inşaattan düşen işçi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan İbrahim Eskioba (22) dengesini kaybederek 6. kattan düştü.

Ağır yaralanan Eskioba, iş arkadaşları ve vatandaşlar tarafından Kadıköy beldesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Eskioba, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

