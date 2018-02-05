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Balıkesir'de kaçak kazı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

Erdek ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde 1. derece sit alanda kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdek ilçesi Ballıpınar Mahallesi Eğridere mevkisinde bulunan Merdivenlikaya Sunağı ve Kaya Bloğu 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan A.T, H.T, S.V, Ş.M, F.A, K.Y. ve L.Y, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ayrıca, olay yerinde dedektör, jeneratör, av tüfeği, 13 av tüfeği fişeği, 2 hilti ve bol miktarda muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Erdek İlçe Jandarma Karakoluna götürülen zanlılar hakkında, yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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Balıkesir Erdek izinsiz kazı

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