Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, 6 bin 92 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.Ö'nün, bir araç ile Bursa'dan faturasız cep telefonu aksesuarı getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kayabey Mahallesi Bağlar Sokağı Yonca mevkisinde durdurulan araçta, faturası olmayan farklı markalarda 156 cep telefonu LCD ekranı, 65 dokunmatik ekran camı, 7 telefon arka kapağı ve 5 bin 864 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
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