Balıkesir'de kadın minare bakım ustası erkeklere taş çıkartıyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde minare bakım ve onarımı yapan Selma Yalçın (47), hastalığı nedeniyle mesleğini eskisi gibi yapamayan ustası ve eşi Hasan Yalçın'ın (68) yerine geçmeye hazırlanıyor. Burhaniye'de 58 yıldır minare bakım ve onarımı yapan eşi Hasan Yalçın'ın yanında çalışan 3 çocuk annesi Selma Yalçın, boyu 15 ile 25 metre arasında değişen minarelere tırmanarak bakımlarını yapıyor. 8 yıldır minare bakım ve onarımında çalışan Selma Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle mesleği bırakacak eşi Hasan Yalçın'ın yerini almaya hazırlanıyor. Kendisini minare tepelerinde gören bazı insanların önyargılı bakış ve sözlerine rağmen işini severek yaptığını söyleyen Selma Yalçın, sağlığı elverdiği sürece bu işi yapmayı sürdüreceğini belirtti. 'BAZI İNSANLAR YADIRGIYOR' İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırtık Mahallesi Camii ile minaresinde çalışmalarını sürdüren Selma Yalçın, işine, merak ve eşinin desteği ile başladığını söyledi. Metrelerce yüksekte çalışmaktan korkmadığını belirten Yalçın, "Yıllardır eşime yardım ederken, bu mesleği öğrendim. İşimi severek yapıyorum, memnunum. Çalışmayı seviyorum. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. Bazı insanlar beni gördüğünde yadırgıyorlar. Ama ben işimi seviyorum. Sağlığımız sıhhatimiz elverdiği sürece biz bu işi var gücümüzle devam ettiriyoruz. Yükseklikten korkmuyorum. Cesaretimi daha çok artırıyorum. Seviyorum çalışmayı. İşimi severek yapıyorum" dedi. Eşine işini öğretmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Hasan Yalçın da "Minare işlerini seve seve yapıyorum. 58 yıldan beri çalışıyorum. Ama işin sonuna geldim. Eşime devredeceğim. Mesleğimi seviyorum ama kendim yaşımı aldım. Bir de hastayım, rahatsızım biraz. Hasta olduğum için ağırdan alıyorum. Yıllardır bu işten ekmek kazanıyoruz. Eşimle beraber biraz daha devam ettireceğiz. Ondan sonra eşime bırakacağım" diye konuştu.



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