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Balıkesir'de kamyon ile minibüs çarpıştı: 19 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

Balıkesir'de kamyon ile minibüs çarpıştı: 19 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Terminal Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü ile 22 LV 002 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bandırma Kaza trafik

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