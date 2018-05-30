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Balıkesir'de kamyonet devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Balıkesir'de kamyonet devrildi: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Hasan Akgümüş'ün (58) kullandığı 10 DCY 91 plakalı kamyonet, Kepsut-Balıkesir karayolunun 10. kilometresinde tarlaya devrilip, takla attı.

Kazada yaşamını yitiren Akgümüş'ün cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Kepsut trafik kazası

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