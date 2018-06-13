Balıkesir'de kereste fabrikasında yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Sanayi Bölgesi'nde Ali Korkmaz'a ait kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve 16 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşayan ekipler, yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına aldı.
Yangında, atölye ile bazı iş makineleri, tomruk ve keresteler zarar gördü.
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