BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, lavanta imalatı yapan iki kadın girişimci tarafından düzenlenen "Lavantalı Günler-Şifa Doğada" etkinliği kapsamında, lavanta bahçesinde kurulan pazarda, katılımcıların kendi ürettikleri gıda, sağlık ve hobi doğal ürünlerinin satışı yapıldı.
İlçenin Altınoluk Mahallesi'nde düzenlenen doğal ve sağlıklı yaşam temalı etkinlikte, doğal ürünler sergilenirken katılımcılara, lavanta yağı elde edilişi, yoga, teraryum, thai chi, doğal krem ve merhem yapımıyla ilgili atölye uygulamaları sunuldu.
Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, bu tür etkinliklerin, Edremit'in doğal ve sağlıklı yaşam konusunda ilerlemesinin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Etkinlik 3 gün sürecek.
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