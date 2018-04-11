Serpil KIRKESER İstanbul DHA - BALIKESİR'de lise öğrencisi 15 yaşındaki E.S. kapıyı kitlemek için çıktığı evin avlusunda gece vakti kendisine sarılarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla K.Ç. (53) hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli K.Ç. ise suçlamaları reddetti, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir Devlet Hastanesi de mağdur E.S.'nin ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor hazırladı. Mağdur E.S.'nin avukatı Gözde Dolan Erzurumlu, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterek,"Müvekkilimiz olay günü kendisine yapılan istismar nedeniyle halen tedavi görmekte ve evde yalnız kalamamaktadır" dedi.

"YANIMA YAKLAŞARAK BANA SARILDI"

Balıkesir'de 21 Şubat'ta saat 03.15'te meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin mağdur E.S.'nin ifadesine başvuruldu. Olaydan hemen sonra şikayetçi olan E.S. ifadesinde şunları anlattı: "Babam hayvancılıkla uğraşmaktadır. Babam genellikle hayvanlara bakmak için gece saatlerinde gider. Salı günleri de salı pazarında tezgah açmaktadır. Bahse konu tarih ve saatte babam Balıkesir Merkezde bulunan sebze ve meyve haline giderken arkasından evin kapılarını kitlemem için beni uyandırdı. Babamı yolcu ettikten sonra evin kapılarını kapattığım esnada evimizin avlusunda bir ses duydum. Sesin geldiği yöne baktığımda bir kişinin avlu içerisinde bulunan hayvan yemliğinin çatısından atladığını gördüm. 'Bu kim ya?' diye bağırdığımda bu kişi bana doğru yöneldi ve yanıma yaklaşarak sarıldı. Bu esnada yüzünü gördüm. Bu kişi K.Ç.'dir. Bana sımsıkı sarılarak susmam gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çığlık attım. K.Ç. avlumuzun içerisinde bulunan saman damı tarafından kaçtı. Babamı aradım, durumu anlattım. Benim çığlığıma annemde uyanarak geldi. K.Ç. sarılmak dışından bir şey yapmamıştır. Bu olaydan dolayı psikolojim bozuldu. Olay hala gözümün önünden gitmiyor. Şikayetçiyim" dedi.