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Balıkesir'de makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:57 | Son Güncelleme

Helikopter destekli ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm alan zarar gördü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 arazöz ve bir helikopter ile müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, bir kısmı bodur ağaçlardan oluşan 20 dönüm makilik alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Balıkesir Makilik alanda yangın

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