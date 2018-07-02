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Balıkesir'de midibüsle kamyon çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:15 | Son Güncelleme

Edremit-Burhaniye arası yolcu taşımacılığı yapan bir midibüsle kamyonun çarpışması sonucu midibüsteki 10 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde midibüsle kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit-Burhaniye arası yolcu taşımacılığında kullanılan, Süha Ünal idaresindeki 10 N 26030 plakalı midibüs, Koca Seyit Havalimanı kavşağında Ahmet Çiçek yönetimindeki 35 YDA 81 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen midibüste, sürücü Ünal ve 9 yoldu yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye Kaza trafik

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