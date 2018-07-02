Balıkesir'de midibüsle kamyon çarpıştı: 10 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde midibüsle kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edremit-Burhaniye arası yolcu taşımacılığında kullanılan, Süha Ünal idaresindeki 10 N 26030 plakalı midibüs, Koca Seyit Havalimanı kavşağında Ahmet Çiçek yönetimindeki 35 YDA 81 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen midibüste, sürücü Ünal ve 9 yoldu yaralandı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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