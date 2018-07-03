HABER

Balıkesir'de motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 00:39 | Son Güncelleme

Balıkesir'de motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde motosikletin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü.

Elmas Karaoğlan idaresindeki 10 H 1206 plakalı motosiklet, Havran-Balıkesir karayolunun 1. kilometresinde park halindeki Nuri Gülhan yönetimindeki 10 P 8509 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Karaoğlun, 112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaoğlan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattıPalalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı
Bodrum'da Sivas olaylarında ölenler anıldıBodrum'da Sivas olaylarında ölenler anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Balıkesir Havran trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı

Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

F-35 savaş uçağı ne zaman teslim edilecek? ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklama!

F-35 savaş uçağı ne zaman teslim edilecek? ABD'den Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklama!

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu, HSK'ya tepki gösterdi

Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu, HSK'ya tepki gösterdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.