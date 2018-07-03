Balıkesir'de motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde motosikletin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü.

Elmas Karaoğlan idaresindeki 10 H 1206 plakalı motosiklet, Havran-Balıkesir karayolunun 1. kilometresinde park halindeki Nuri Gülhan yönetimindeki 10 P 8509 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Karaoğlun, 112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaoğlan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

