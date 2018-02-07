HABER

Balıkesir'de operasyon

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:45 | Son Güncelleme

Yurda kaçak yollarla sokulan ve kaçak üretildiği belirtilen 23 bin 280 parça diş protez malzemesi ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yurda kaçak yollarla sokulan ya da kaçak üretildiği belirtilen 23 bin 280 parça diş protez malzemesi ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda İzmir-Balıkesir karayolunun Sındırgı ilçesi sınırında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir kısmının yurda kaçak yollarla sokulduğu, bir kısmının da kaçak üretildiği belirtilen 23 bin 280 parça diş protez malzemesi ele geçirildi.

Zanlı Ö.K. gözaltına alındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaçak diş protez

En Çok Okunan Haberler

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak’ta 14 terörist mağarası ve barınak imha edildi

Şırnak’ta 14 terörist mağarası ve barınak imha edildi

AB Bakanı Çelik'ten Fransız bakana sert yanıt: En vahim açıklamayı yaptı

AB Bakanı Çelik'ten Fransız bakana sert yanıt: En vahim açıklamayı yaptı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Vali Çiftçi, vatandaşların dertlerini dinledi

Vali Çiftçi, vatandaşların dertlerini dinledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.