Balıkesir'de operasyon

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yurda kaçak yollarla sokulan ya da kaçak üretildiği belirtilen 23 bin 280 parça diş protez malzemesi ele geçirildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda İzmir-Balıkesir karayolunun Sındırgı ilçesi sınırında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bir kısmının yurda kaçak yollarla sokulduğu, bir kısmının da kaçak üretildiği belirtilen 23 bin 280 parça diş protez malzemesi ele geçirildi.
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