Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.
Cennet Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri üç arazöz ve bir su tankeriyle alevlere müdahale etti.
Yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndüren ekipler soğutma çalışmasına başladı.
Olayda ilk belirlemelere göre 5 dekar ağaçlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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