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Balıkesir'de örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

Ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarkaçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 5 arazöz ve 2 helikopter ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 6 dönüm alan zarar gördü.

Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, örtü yangınının daha fazla alan zarar görmeden kontrol altına alındığını belirterek, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor." dedi.

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6 dönüm Balıkesir İvrindi örtü yangını

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