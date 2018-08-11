Balıkesir'de örtü yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarkaçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 5 arazöz ve 2 helikopter ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 6 dönüm alan zarar gördü.
Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, örtü yangınının daha fazla alan zarar görmeden kontrol altına alındığını belirterek, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor." dedi.
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