HABER

Balıkesir'de otomobil devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:32 | Son Güncelleme

Balıkesir'de otomobil devrildi: 4 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Coşkun Demir'in kullandığı 10 KJ 116 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolu Zeytinli kavşağında refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Kübra Uçar, Gözde Erdoğdu ve Kübra Uysal yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çanakkale-İzmir karayolunda trafik, kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı.

İki ülke kriz yaşıyor! Kaderi belli olduİki ülke kriz yaşıyor! Kaderi belli oldu
İnce, Akşener'i geri plana düşürdü!İnce, Akşener'i geri plana düşürdü!
Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.