Balıkesir'de otomobil devrildi: 4 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Coşkun Demir'in kullandığı 10 KJ 116 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolu Zeytinli kavşağında refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Kübra Uçar, Gözde Erdoğdu ve Kübra Uysal yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çanakkale-İzmir karayolunda trafik, kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı.
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