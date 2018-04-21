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Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nden Sarımsaklı mevkisine giden A.Ç. yönetimindeki 34 YS 3280 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazada sürücü A.Ç. ile araçta bulunan İ.Y, B.T. ve S.Ç. yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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UBER sürücüsüne saldırı kameradaUBER sürücüsüne saldırı kamerada
Motosikletli sapık kameraya yakalandıMotosikletli sapık kameraya yakalandı
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4 yaralı Ayvalık Balıkesir trafik kazası

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