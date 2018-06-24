Balıkesir’de oy verme işlemi devam ediyor

Devrim DERİN- Tuncel YILMAZ/BALIKESİR (Ayvalık), (DHA)- BALIKESİR'de Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği için oy verme işlemi devam ediyor. Ayvalık ilçesinde ise 17 yatalak hasta için seyyar sandık kuruldu.

Balıkesir'de Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği için oy verme işlemi devam ediyor. Saat 08.00'da hazırlanan sandıklar oy kullanımı için açıldı. Vatandaşlar erkan saatlerden itibaren oy kullanmaya giderken, ilk defa oy kullanacak olan gençlerinde seçimlere ilgi gösterdiği gözlemlendi. Balıkesir'de 945 bin 92 seçmen 3 bin 205 sandıkta oy kullanacak.

AYVALIK’TA SEYYAR SANDIK KURULDU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde evlerinden dışarı çıkamayan yatalak hasta vatandaşlar için İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından Seyyar Sandık oluşturuldu. Ayvalık’ta Cumhuriyet İlkokulu’ndaki 1078 nolu sandığa bağlı olarak görev yapan 8801 nolu sandıkta 1 sandık başkanı, 1 emniyet görevlisi, 1 araç şoförü ve 4 parti temsilcisi olmak üzere 7 kişi görev yaptı. Ayvalık’ın ilçe merkezi başta olmak üzere Sefa-Çamlık, Fethiye, Aliçetinkaya, Cunda Adası’nda daha önce İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından tespit edilen 17 yatalak hastanın ayağına giden görevliler bu hastalara şeffaf koşullarda oylarını kullandırdılar.

Yatalak hastalardan Hülya Yıldırım, kendisi gibi hastalar için seçim sandığının evlerine kadar getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. İsviçre’de işçi emekli olan Hülya Yıldırım’ın kendisi gibi aynı ülkede işçi emeklisi olan eşi Bilal Yıldırım ise seçimlerde oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatarak, "Bu kapsamda sandığın ayağımıza kadar getirilmesi bizi çok mutlu etti. Yatalak hastalar için çok güzel bir sistem kurulmuş. Düşünüp de hayata geçirenlerin ellerine ve yüreklerine sağlık. Bir vatandaş olarak hasta eşimin evimize gelen seyyar sandıkla oy kullanması nedeniyle vatandaşlık görevini yerine getirmesi bizleri son derece mutlu etti" dedi.