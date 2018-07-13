Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesi bir asker tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yargılandığı Mardin'de "PKK/KCK bölücü terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan er A.E, askerliğini yaptığı Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Lojistik Destek Muhabere Bölük Komutanlığında yakalandı.

A.E, işlemlerinin ardından tutuklandı.

