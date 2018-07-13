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Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:19 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi askerliğini yaptığı birlikte gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesi bir asker tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yargılandığı Mardin'de "PKK/KCK bölücü terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan er A.E, askerliğini yaptığı Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Lojistik Destek Muhabere Bölük Komutanlığında yakalandı.

A.E, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir operasyon PKK/KCK

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