Balıkesir’de plajlar yaza hazırlanıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, son günlerde 20 dereceleri bulan hava sıcaklıkları vatandaşları sahillere çekerken, belediyeyi de harekete geçirdi. Burhaniye Belediyesi, Kuzey Egenin en önemli plajlarından olan Ören Plajında temizlik çalışmasına başladı.

Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, plajlarda temizlik çalışması başlattı. Plajlarda denizin getirdiği atıklar toplanarak traktörlerle taşınıyor. Yaklaşık bir hafta sürecek çalışmaların ardından plaj kumunun elenmesine başlanacağı bildirildi. Plajlardaki temizlik çalışmalarının başlaması vatandaşları sevindirdi. Plajı yaza hazırladıklarını bildiren ekip sorumlusu Ruşit Yıldızkaya, ”Burhaniye Belediyesi temizlik işleri olarak ilk önce yüzey temizliğine başladık. Devamında eleme işlemi yapılacak. Ayrıca ot temizliği yapacağız. Böylece plajları sezona hazırlamaya başladık. Misafir gelecek vatandaşlarımıza ve Burhaniye halkımıza güzel bir kumsal hediye etmek istiyoruz” dedi. Kepçe operatörü Bekir Şen de, ”Bizde bu ekipte çalışıyoruz. Plajlarımız yaza hazırlıyoruz. Temizliğe başladık. Bizim de çorbada tuzumuz olsun. Sahilimizi temizliyoruz. Herkesi ilçemize bekliyoruz” dedi.