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Balıkesir'de seyir halindeki otobüs alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 03:22 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesinde sürücünün otobüsü yol kenarına çekip yolcularla inmesinin ardından büyüyen yangın aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki bir otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir karayolu Sarımsaklı mevkisinde seyreden Bülent Kantekin yönetimindeki 77 BK 599 plakalı bir tur şirketine ait otobüsün buzdolabı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden Kantekin, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti. Daha sonra kısa sürede alevler otobüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Otobüsün kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir OTOBÜS yangın

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