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Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de otogardan çıkış yapıp İzmir yönüne giden yolcu otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de otogardan çıkış yapıp İzmir yönüne giden yolcu otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü otobüsü yol kenarına çekip, 18 yolcu ve 3 personeli kurtardı. Yangın sonucu otobüs demir yığınına dönüştü. Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden bu sabah saat 10.30 sıralarında, 18 yolcu ve 3 personel ile İzmir yönüne gitmek için hareket eden Alper Bademler yönetimindeki 45 RG 134 plakalı Kamil Koç'a ait yolcu otobüsü, çevre yolunun 5'inci kilometresinde alev aldı. Otobüsün motor kısmından çıkan yoğun duman ve alevler üzerine, sürücü Alper Bademler, aracı yol kenarına park ederek hemen yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, otobüsün büyük bölümü kül oldu. Otobüsün yanmaya başladığı yerin yanında benzin istasyonun bulunması vatandaşları korkuttu. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yoldan geçen vatandaşlar ve yolcular ise yangın anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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