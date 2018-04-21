Balıkesir’de Seyit Ahmet Arvasi’nin adı parka verildi

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde Seyit Ahmet Arvasi’nin adı bir parka verildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, "Çilenin en yoğun olduğu zamanda memlekete ve millete sahip çıkarak değerleri yaşatmak adına parkımıza Ahmet Arvasi hocamızın adını vermiş bulunmaktayız. Memleket farklı süreçlerden geçerken, Necip Fazıl gibi Ahmet Arvasi gibi değerler bu memleketin inançlarına ciddi anlamda sahip çıkmıştır. Bu vesile ile Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki arkadaşlar tarafından belediyemize müracaatta bulunulmuştur. Necatibey Eğitim Fakültesi’nde görev yapan hocamızın yine bu fakülteye yakın olan parka adının verilmesi uygun görülmüştür. Ahmet Arvasi’nin Balıkesir’e de katkısının olduğunu ifade etmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, parka Balıkesir’de görev yapmış bir dava adamı olan Ahmet Arvasi adının verilmesinden mutlu olduğunu açıkladı. Kafaoğlu, "Bizim değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Onun davası vardı, Türk milliyetçiliği, İslami inançları vardı. Görev yaptığı bütün okullarda bu davanın çilesini çekti. Bizde onun hatırasına katkı sağlayabilmek için bir aradayız. Gelecek nesiller de Ahmet Arvasi kimdir, bu parka neden adı verilmiştir mutlaka araştıracaklardır. Onun ülküsünü öğreneceklerdir" dedi.

Parkın açılışında Seyit Ahmet Arvasi’nin oğlu Murat Arvasi de katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Törende parkın içine ’Seyit Ahmet Arvasi Parkı’ levhası dikildi. Törene Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Sarıkoç, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç