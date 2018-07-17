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Balıkesir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 00:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi'nde 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada Kadir A. (16) ile M.Y (14) tabancayla yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgada, ağır yaralanan M.Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili M.D ve M.D polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Balıkesir Edremit kavga yaralı

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