HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, daha önce kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen Erhan Çalışkan (31), Ş.B. ve oğlu E.B. 600 Evler Mahallesi'nde karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, tabancayla Erhan Çalışkan'a ateş etti. Ş.B. ve oğlu E.B. olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayınÇevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın
Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandıDiyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma cinayet

En Çok Okunan Haberler

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasının Luis Enrique olacağını iddia etti

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasının Luis Enrique olacağını iddia etti

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.