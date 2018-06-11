Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, daha önce kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen Erhan Çalışkan (31), Ş.B. ve oğlu E.B. 600 Evler Mahallesi'nde karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, tabancayla Erhan Çalışkan'a ateş etti. Ş.B. ve oğlu E.B. olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

