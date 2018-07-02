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Balıkesir'de silahlı kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 03:01 | Son Güncelleme

Balıkesir'de silahlı kavga: 6 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi kordonundaki bir iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı.

Kavgada, iş yerinde olaya karışan Abdülkadir K, Oğuzhan D. ve sahilde yürüyen Ayten Ö. ile 3 kişi yaralandı.

Ayten Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine, Abdülkadir K, Oğuzhan D. ile diğer 3 kişi de Edremit'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ayten Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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6 yaralı Balıkesir Edremit Silahlı kavga

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