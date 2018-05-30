Balıkesir'de silahlı kavga: 7 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Geriş Mahallesi'nde oturan 2 Roman vatandaş arasında kavga çıktı. Bu kişilerin ailelerinin de dahil olması üzerine büyüyen kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldı.
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Burhaniye Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Edremit'ten destek olarak gelen Çevik Kuvvet polisleri kavgaya müdahale ederek, grupları dağıttı.
Kavgada, saçma ve tabanca fişeğiyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 7 kişi ambulanslarla Burhaniye ve Edremit'teki Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Öner, yaptığı açıklamada, "Bugün iftar saatine yakın saat 20:30 civarında daha çok Roman vatandaşlarımızın yaşadığı mahallemizde iki gencin kavgasına maalesef babaları da müdahil oluyor. Edindiğimiz bilgiye göre, silah da kullanıyorlar. Tüfekle ateş ediyorlar, onlardan çıkan saçmalardan 7 vatandaşımız yaralanıyor. Hızla büyüyor olaylar taşlı sopalı kavgaya dönüşüyor." dedi.
Olaya en kısa sürede müdahalede bulunduklarını anlatan Öner, "Yaralı vatandaşlarımızdan biri Edremit'e sevk edildi, diğerleri ilçemizde tedaviye alındı. Sağlık durumları iyi, hayati tehlike söz konusu değil. Olaylar kontrolümüz altında hem hastanede hem de olay mahallinde konuyu takip ediyoruz." diye konuştu.
Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim
24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum