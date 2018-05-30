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Balıkesir'de silahlı kavga: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 00:13 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Geriş Mahallesi'nde oturan 2 Roman vatandaş arasında kavga çıktı. Bu kişilerin ailelerinin de dahil olması üzerine büyüyen kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Burhaniye Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Edremit'ten destek olarak gelen Çevik Kuvvet polisleri kavgaya müdahale ederek, grupları dağıttı.

Kavgada, saçma ve tabanca fişeğiyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 7 kişi ambulanslarla Burhaniye ve Edremit'teki Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öner, yaptığı açıklamada, "Bugün iftar saatine yakın saat 20:30 civarında daha çok Roman vatandaşlarımızın yaşadığı mahallemizde iki gencin kavgasına maalesef babaları da müdahil oluyor. Edindiğimiz bilgiye göre, silah da kullanıyorlar. Tüfekle ateş ediyorlar, onlardan çıkan saçmalardan 7 vatandaşımız yaralanıyor. Hızla büyüyor olaylar taşlı sopalı kavgaya dönüşüyor." dedi.

Olaya en kısa sürede müdahalede bulunduklarını anlatan Öner, "Yaralı vatandaşlarımızdan biri Edremit'e sevk edildi, diğerleri ilçemizde tedaviye alındı. Sağlık durumları iyi, hayati tehlike söz konusu değil. Olaylar kontrolümüz altında hem hastanede hem de olay mahallinde konuyu takip ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye çatışma olay

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