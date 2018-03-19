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Balıkesir'de silahlı saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:37 | Son Güncelleme

Edremit ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırısına uğrayan iki kardeş ile iş yerinde ziyaret ettikleri arkadaşları yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırısına uğrayan iki kardeş ile önünde bulundukları iş yerinin sahibi arkadaşları yaralandı.

İddiaya göre, Küçük Sanayi Sitesi 563. Sokak'taki oto boya atölyesinde çalışan Aykut Y, aralarında husumet bulunan İdris E. (21) ve Furkan E. (18) kardeşlerin iş yerinin yanındaki tamirhanenin sahibi Burak A'yı ziyarete geldiğini fark etti.

Pompalı tüfekle ateş eden Aykut Y, İdris ve Furkan E. kardeşler ile Burak A'yı yaralayıp kaçtı.

Yaralılardan Burak A. ve Furkan E. çevredekiler tarafından, İdris E. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla karıştıkları iddiasıyla oto boya atölyesinde çalışan Ahmet ve Fatih S. kardeşler gözaltına alındı, kaçan Aykut Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir çatışma Edremit silah

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