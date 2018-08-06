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Balıkesir'de "Sokak Hayvanları Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 03:33 | Son Güncelleme

Festival, Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları ve Duman Grubu'nun konserleriyle sona erdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Sokak Hayvanları Festivali" (Patifest) sona erdi.

Ayvalık Belediyesi İlçe Turizm Danışma Bürosu ve gönüllülerin desteğiyle organize edilen festivalin son gününde, Kapalı Pazar Yeri'nde Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları ve Duman Grubu konser verdi.

Konserlerin ardından Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan sanatçılara festivale gönüllü olarak katılmalarından dolayı plaket verdi.

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Anahtar Kelimeler:
"Sokak Hayvanları Festivali" Ayvalık Balıkesir

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