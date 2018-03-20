Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sosyal medyadan silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gömeç, Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
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