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Balıkesir'de süt geliri Afrin'deki Mehmetçik'e

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de süt üreticileri topladıkları 3 ton sütün gelirini,Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Balıkesir'de süt geliri Afrin'deki Mehmetçik'e

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de süt üreticileri topladıkları 3 ton sütün gelirini,Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Altıeylül ilçesine bağlı Bayat Mahallesi sakinleri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Mahalledeki 125 süt üreticisi topladıkları 3 ton sütten elde ettikleri geliri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere bağışlama kararı aldı. Süt deposunda toplanan 3 ton sütten elde edilen 4 bin 500 TL, üreticiler tarafından Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Bayat Mahallesinde başlattıkları bu kampanyaya herkesin destek olmasını isteyen süt üreticileri ve köylüler, köy meydanında terör örgütleri ile Afrin bölgesinde mücadele eden askerler ve şehit askerler için dua etti.

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Balıkesir'de süt geliri Afrin'deki Mehmetçik'eBalıkesir'de süt geliri Afrin'deki Mehmetçik'e

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