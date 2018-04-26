Balıkesir'de telefon dolandırıcısına suçüstü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 61 yaşındaki kadını telefonda dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ev kadını Ş.I'yı telefonla arayan ve kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli S.O. (32), kaybettiği kimlikle hırsızlık yapıldığını, evdeki ziynet eşyalarını bozdurarak gelen polis memuruna teslim etmesini istedi.
Ş.I'nın yakınları durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Ekiplerin yönlendirmesi üzerine 21 bin 300 lira tutarındaki ziynet eşyasını bozduran Ş.I, şüphelinin belirttiği adrese gitti.
Şüpheli S.O, paraları teslim alacağı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
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