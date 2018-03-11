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Balıkesir’de termometreler 21 dereceyi gösterdi, sahiller doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde termometreler 21 dereceyi gösterirken, parklar ve ve sahiller doldu taştı.Burhaniye’de hava sıcaklığının 21 dereceyi göstermesi ile vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, bazı gençler de Ören plajında deniz keyfi yaptı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde termometreler 21 dereceyi gösterirken, parklar ve ve sahiller doldu taştı.
Burhaniye’de hava sıcaklığının 21 dereceyi göstermesi ile vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, bazı gençler de Ören plajında deniz keyfi yaptı. Emekli müfettiş Erdoğan Çoktutal, “Bugün tam bir bahar havası. Derece zaten karşımda duruyor. 21 dereceyi gösteriyor. Bu havadan çok memnunuz” dedi.
Emekli bekçi Muharrem Yüksel de, ”Bahar havası yaşıyoruz, hvalarımız çok güzel. Bilhassa Örenimizde hareket başladı” diye konuştu.
Ören plajında denize giren gençlerden Kenan Karataş, “Bugün havayı güzel bulduk. İşte denize geldik. Her sene böyle yapıyoruz. Havayı güzel bulduk mu denize giriyoruz” dedi.
İdris Kargın ise, “Bugün sezonu açtık. Şu an denize giriyoruz. Görüyorsunuz hava çok güzel. Sizi de bekliyoruz Ege Denizi’nin güzelliklerine” dedi.

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