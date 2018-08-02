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Balıkesir'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 21:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H üyesi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H üyesi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan örgüt mensubu İ.T'nin Altıeylül ilçesinde olduğunu tespit etti.

Pamukçu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H'ye üye olduğu iddia edilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir gözaltı operasyon Terör örgütü

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