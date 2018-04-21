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Balıkesir'de terör örgütü El Nusra şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 23:18 | Son Güncelleme

Balıkesir'de terör örgütü El Nusra şüphelisi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü El Nusra'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.A.M, Gökçeyazı Mahallesi'ndeki yol kontrolü sırasında jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri teslim edildi.

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