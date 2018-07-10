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Balıkesir'de terör örgütü propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:41 | Son Güncelleme

Balıkesir'de terör örgütü propagandasına tutuklama

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Burhaniye İlçesi Börezli Mahallesi'nde "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma" suçundan aranan B.Ö, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
"silahlı terör örgütü propagandası yapmak" Balıkesir Jandarma KCK PKK

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