Balıkesir'de terör örgütü propagandasına tutuklama

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Burhaniye İlçesi Börezli Mahallesi'nde "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma" suçundan aranan B.Ö, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı
CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?
CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!
Düğününde tokatlar havada uçuştu!
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber
Yağ bezesi sandı, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Doğum yapan ilk erkekti! Son hali şoke etti
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum