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Balıkesir'de terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

Balıkesir'de terör propagandasına gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla S.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edremit Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Balıkesir gözaltı terör propagandası

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