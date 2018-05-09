Balıkesir'de terör propagandasına gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla S.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edremit Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

