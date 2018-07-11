Balıkesir'de terör propagandasına gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen S.C, A.A, M.E.İ. ve H.A. Edremit, A.A. Ayvalık ve T.E. Burhaniye'de gözaltına alındı.

