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Balıkesir'de terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 14:02 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen S.C, A.A, M.E.İ. ve H.A. Edremit, A.A. Ayvalık ve T.E. Burhaniye'de gözaltına alındı.

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Balıkesir gözaltı terör örgütü propagandası

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