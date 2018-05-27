Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bandırma-Bursa karayolunun 2. kilometresinde Yunus Subaşı (42) yönetimindeki 78 AJ 508 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Recep Ören'in kullandığı 70 DE 414 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Yunus Subaşı olay yerinde yaşamını yitirdi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan yeğeni Yeşim Solmaz (22) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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