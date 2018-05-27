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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 12:37 | Son Güncelleme

Bandırma ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bandırma-Bursa karayolunun 2. kilometresinde Yunus Subaşı (42) yönetimindeki 78 AJ 508 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Recep Ören'in kullandığı 70 DE 414 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Yunus Subaşı olay yerinde yaşamını yitirdi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan yeğeni Yeşim Solmaz (22) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Balıkesir Bandırma trafik kazası

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